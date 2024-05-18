Синоптики обновили прогноз погоды на 18 мая

Сегодня, 18 мая, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

На Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве районов Левобережья возможны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+23℃, в Карпатах +12...+17℃.

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха по области +18...+23℃, в Киеве +21...+23℃.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину вернется теплая погода.

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