День ангела 18 мая: кого и как поздравлять с именинами

18 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 18 мая

18 мая 2024 года поздравьте с именинами Андрея, Богдана, Василия, Давида, Дениса, Ираклия, Льва, Макара, Павла, Петра, Семена, Теодора (Федора), Юлиана, Александру, Ефросинью, Клавдию, Кристину, Матрену, Фаину, Юлию.

Андрей — имеет греческие корни, означает "мужественный". В детстве непоседлив и подвижен. Во взрослом возрасте становится непредсказуемым и несколько импульсивным.

Богдан – славянского происхождения, означает "данный Богом". В детстве капризный, истерический. Во взрослом возрасте становится успешным в любом деле, которое ему по душе.

Василий — древнегреческое имя, переводится как "царь". В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится общительным, находит общий язык со всеми.

Давид — в переводе с иврита "любимец". В детстве весел и уверен в себе. Во взрослом возрасте становится смелым и настойчивым, всегда стремится к цели.

Денис — древнегреческое происхождение, означает "посвящённый Дионису". В детстве приветливый, общительный. Во взрослом возрасте становится склонным к аналитической работе.

Ираклий — древнегреческие корни, означает "слава Геры". В детстве энергичный и активный. Во взрослом возрасте упрямый, целеустремленный и напористый.

Лев имеет греческое происхождение, означает "царь зверей". В детстве смелый и непокорный. Во взрослом возрасте остро чувствует несправедливость и хочет с ней сражаться.

Макар — происходит от древнегреческого слова "блаженный". В детстве не уверен в себе, сильно зависит от мнения других. Во взрослом возрасте дружелюбный.

Павел — пришло из Византии, значит "младший". В детстве вежлив и спокоен. Во взрослом возрасте становится искренним, коммуникабельным и трудолюбивым.

Петр – древнегреческое имя, означает "скала". В детстве прямолинейный, несколько вспыльчивый. Во взрослом возрасте часто влюбляется, выбирает ухоженных и эффектных женщин.

Семен — иудейское имя, переводится как "услышанный Богом". В детстве самоуверен и решителен. Во взрослом возрасте старается всем навязывать свое мнение.

Теодор (Федор) — пришло из Древней Греции, означает "дарованный Богом". В детстве аккуратен, любит общаться. Во взрослом возрасте может стать авторитетом для многих.

Юлиан — латинское имя, означает "из рода Юлиев". В детстве уравновешен, любит быть первым. Во взрослом возрасте делает все возможное, чтобы добиться успеха.

Александра — греческие корни, переводится как "защитница". В детстве носит жесткий характер. Во взрослом возрасте становится справедливым, хотя и несколько доверчивым.

Ефросинья — пришло из Греции, означает "радость". В детстве усидчивая, умная. Во взрослом возрасте становится также упорным и трудолюбивым.

Клавдия — происходит из латинского языка и означает "хромой". В детстве коммуникабельна, активна. Во взрослом возрасте становится загадочной и привлекательной женщиной.

Кристина — из греческой "христианка". В детстве жизнерадостный и послушный ребенок. Во взрослом возрасте становится наблюдательным, упорным, с твердым характером.

Матрона — происходит из Древнего Рима, означает "мать семейства". В детстве спокойная и терпеливая. Во взрослом возрасте становится пунктуальным, рационально подходит к делам.

Фаина — греческое имя, означает "блестящая". В детстве энергичная, активная. Во взрослом возрасте становится миролюбивой и чувственной женщиной.

Юлия — с греческого означает "кудрявый". В детстве общительна и нежна. Во взрослом возрасте всегда рада принять гостей, хорошо готовит и любит посвящать время домашним заботам.

День ангела 18 мая – душевные поздравления в прозе

День ангела 18 мая – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех бед и направляет тебя путями добра и света.

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С днем ангела, мой дорогой друг! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель даровал тебе безграничную радость, мир в сердце и неисчерпаемую надежду.

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Сегодня твой особый день, день твоего ангела. Пусть он приносит в твою жизнь только счастливые моменты и защищает тебя от всех бед.

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Прими мои искренние поздравления с днем ангела! Пусть этот день будет полон любви, тепла и внимания от близких тебе людей.

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Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангельский покровитель всегда вел тебя по жизни, наполняя каждый день светом, радостью и гармонией.

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