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Втрати росіян у війні проти України перевалили за 490 тисяч

Втрати росіян у війні проти України перевалили за 490 тисяч

Російських окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 18 травня склали 491 080 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1200 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 491 080 (+1210)
  • танків ‒ 7560 (+13) 
  • бойових броньованих машин ‒ 14595 (+43) 
  • артилерійських систем –  12639 (+36) 
  • РСЗВ – 1071 
  • засоби ППО ‒ 801 (+1) 
  • літаків – 354 (+1) 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10108 (+35)
  • крилаті ракети ‒ 2203 (+3)
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17169 (+65) 
  • спеціальна техніка ‒ 2075 (+6)

Нагадаємо, експертам вдалося перевірити інформацію про втрачені окупантами на полі бою 3000 російських танків.

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