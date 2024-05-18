Заборона США бити західною зброєю по РФ підриває обороноздатність України - ISW

Заборона США завдавати ударів західною зброєю по території Росії серйозно підриває обороноздатність України. Йдеться, зокрема, про можливість захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що обмеження США та інших країн Заходу на здатність України завдавати ударів по військових об'єктах у Росії створили у прикордонних районах Росії укриття, звідки російська авіація може завдавати планеруючих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Російські сили та техніка можуть також вільно збиратися перед вступом у бій.

Аналітики нагадують, що представники США знову підтвердили небажання Білого дому використовувати надану США зброю для ударів по військових цілях у Росії.

Речник Міністерства оборони США Сабріна Сінгх 16 травня заявила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції щодо використання українськими силами американської зброї для нанесення ударів по цілях у Росії. Адміністрація США вважає, що ця зброя має бути використана для звільнення окупованої української території.

Нагадаємо, речниця Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що у відомстві не змінили своєї позиції щодо застосування Силами оборони американського озброєння для ударів по території РФ — Вашингтон проти.

"Так, ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію", — зазначила Сінгх.

Державний секретар Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва заявив, що США не є прихильниками використання наданої ними зброї по території Росії. Та Україна, з його слів, сама має вирішувати, як її застосовувати.

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