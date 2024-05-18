Может ли РФ прорвать фронт в Украине: что говорят в военном командовании НАТО

Высшие военные командиры НАТО подтвердили, что у оккупационных войск России нет достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующий европейским командованием США генерал Кристофер Каволи 16 мая заявил, что российские силы не имеют необходимого количества войск или навыков для проведения операций в необходимом масштабе для достижения и использования прорыва стратегического уровня в Украине, и выразил уверенность, что украинские войска будут "держать линию" возле Харькова.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

"Каволи отметил, что страны-члены НАТО не наблюдали, как российские силы накапливают ресурсы, необходимые для такого прорыва, что еще больше подтверждает недавние оценки ISW о том, что российские силы вряд ли добьются значительных операционных успехов против более хорошо обеспеченных украинских сил во время российской летней наступательной операции", – пишут аналитики.

Командующие НАТО также отметили, что российские силы готовятся к долгосрочной войне. Каволи заявил, что войска России улучшились в некоторых неопределенных сферах, но не смогли улучшиться в других, но российские военные доказали, что они учатся.

Глава Военного комитета НАТО, лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил, что российская оборонно-промышленная база более эффективна, чем западная, но российские силы все еще испытывают проблемы с качеством и подготовкой войск, что согласуется с давними оценками ISW о попытках России поддерживать свои длительные военные усилия на фоне краткосрочных и среднесрочных сражений с живой силой и техникой.

Напомним, в НАТО заявили, что Россия будет оставаться угрозой даже после войны в Украине.

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