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Ночью оккупанты атаковали дронами два объекта энергетики в Украине

Ночью оккупанты атаковали дронами два объекта энергетики в Украине

Как Украина защищает и восстанавливает электростанции после атаки РФ. Фото: X (Twitter)

Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Российские оккупанты в ночь на 18 мая атаковали два объекта энергетики в Украине.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

По данным ведомства, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах. В результате атаки никто не пострадал.

По словам энергетиков, из-за ночного обстрела потребители не обесточивались. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Ранее стало известно, что российские захватчики атаковали дронами Полтавщину. В области есть повреждения инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину ударными дронами. Враг выпустил 13 БПЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарского и Курского. ПВО сбила все вражеские дроны.

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