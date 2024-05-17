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В Харькове произошли взрывы: Россия ударила по городу

В Харькове произошли взрывы: Россия ударила по городу

Взрыв. / Фото: Associated Press

Вероятно, россияне запускали КАБы.

В пятницу, 17 мая, в Харькове раздались взрывы. В городе уже более шести часов продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщили местные медиа и власти.

"В Харькове было слышно взрыв. Будьте осторожны", — подчеркнул городской голова Игорь Терехов.

Тем временем глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обстреле города: "Осторожно: оккупанты наносят удары по Харькову".

Впоследствии мэр Терехов добавил, что в городе было несколько "прилетов". На местах попадания возникли пожары. По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" информировал о запуске КАБов российской армией.

Как сообщалось, ранеев Одессе произошли взрывы. В небо поднялся столб дыма. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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