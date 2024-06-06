Голова МЗС Угорщини зробив несподівану заяву щодо саміту у Швейцарії

У четвер, 6 червня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив свою участь в Глобальному мирному саміті у Швейцарії, який розпочнеться 15 червня.

Заяву очільника зовнішньополітичного відомства Угорщини, яку він зробив під час візиту до російського Санкт-Петербурга на Міжнародний економічний форум, цитує угорське інформаційне видання Telex.

Сіярто пояснив причину своєї участі тим, що Угорщина стоїть “на боці миру” та братиме участь “у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному”. При цьому угорський міністр висловив жаль, що “не всі воюючі країни візьмуть участь у заході”, маючи на увазі відсутність Росії, яку не запрошували на цей міжнародний форум.

“Ми віримо, що реальні результати були б досягнуті, якби всі сиділи за столом переговорів. Цього разу це не так. Але, оскільки ми поважаємо миротворчі зусилля Швейцарії, ми будемо брати участь на рівні міністрів закордонних справ”, - заявив Петер Сіярто.

Під час форуму в Санкт-Петербурзі глава МЗС Угорщини також бідкався, що його країна чи не найбільше “постраждала” від війни в Україні, маючи на увазі ціни на енергоносії, які різко зросли. За його словами, річна вартість угорського імпорту зросла з 7 мільярдів до 17 мільярдів євро, і ця різниця в десять мільярдів євро становить шість відсотків валового внутрішнього продукту країни.

Раніше Угорщина неодноразово виступала проти вступу України в НАТО і ЄС і санкцій проти Росії. Більше того, угорський уряд підривав зусилля Заходу щодо допомоги Україні та підтримував тісні стосунки з Москвою протягом повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, раніше в Угорщині заявили, що не бачать сенсу їхати на Саміт миру до Швейцарії, оскільки там не буде представлена Росія.

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