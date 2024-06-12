Червень на городі: чим підживити перець для гарного врожаю

Чим підживити перець, щоб отримати гарний врожай
Щоб виростити великий врожай перцю, його потрібно підживлювати корисними речовинами.
Перший раз після пересадки перцю на постійне місце, його потрібно підживити через 14 днів після садіння у відкритий ґрунт, не раніше. Це час, який необхідний, щоб рослина адаптувалася після стресу, який викликає пересаджування культури.
Для першого підживлення добре зарекомендував себе йод у вирощуванні перцю. Саме йод допомагає розвиватися плодам та робить їх ще смачнішими.
Як приготувати розчин йоду для підживлення
Для того, щоб приготувати підживлення, 7 крапель йоду розчиніть у 2,5 літра води.
Приготованим розчином обприскуйте перець у вечірній або ранковий час, або в похмуру погоду, щоб не залишити опіки на листі.
Як приготувати дріжджове добриво для підживлення перцю
Дріжджове добриво можна застосувати тричі на сезон — зразу після висадки розсади, під час цвітіння та під час плодоношення.
Для першого підживлення, покладіть у лунку під час садіння перцю пару грам звичайних дріжджів і перемішайте їх із землею.
Для підживлення перцю під час цвітіння, розчиніть пів кілограма дріжджів у 4 літрах води. Поставте розчин настоятися кілька годин у теплому місці. Перед використанням, розчиніть концентрат у воді у співвідношенні 1 до 10 та полийте цим розчином рослину.
У період плодоношення розчиніть в 10 л води 300 г цукру та 20 г сухих дріжджів, дайте розчину настоятися. Через 3 дні розчиніть концентрат у співвідношенні 1 до 10 та полийте під корінь.
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