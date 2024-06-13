Саміт G7 в Італії, де говоритимуть про підтримку України: у Кремлі відреагували

У Кремлі не змогли обійти осторонь саміту в Італії.

У четвер, 13 червня, в Італії стартує саміт G7, більша частина якого буде присвячена підтримці Україні. У Кремлі заявили, що будуть пильно стежити за перебігом зустрічі.

Про це сказав речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

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"В Кремлі стежитимуть за перебігом саміту G7", - коротко прокоментував російський посадовець.

Окрім того, він заявив, що Росія не боїться західного постачання зброї та техніки до України, бо це "навряд чи щось змінить" на фронті.

"Заклик про обов'язкове для всіх країн НАТО постачання зброї Києву навряд чи щось змінить, озброєння звідти й так регулярно йдуть до України", - додав Пєсков.

Нагадаємо, 13 червня в Італії стартує саміт "Групи семи", де партнери України мають обговорити оборонну та економічну стійкості країни. Володимир Зеленський, який буде присутній на саміт, назвав ключові теми.

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