До підсумкового комюніке Саміту миру приєдналося ще дві держави — Зеленський

Український президент з нетерпінням чекає на співпрацю з острівними країнами у сфері екологічної та продовольчої безпеки.
Ще дві нові держави підтримали спільне рішення першого Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму дописі на платформі X (Twitter).
За його словами, до підсумкового комюніке приєдналися острівні держави Барбадос і Республіка Маршаллові Острови.
“Ми бачимо зростання глобальної підтримки Формули миру, тобто підтримки Статуту ООН, який ми хочемо повернути в повну силу. На цьому шляху кожен голос однаково важливий і значимий. Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх націй світу. Кожен може зробити свій внесок”, - наголосив у своєму дописі Зеленський.
Український президент зазначив, що з нетерпінням чекає на співпрацю з острівними країнами, зокрема у сфері екологічної та продовольчої безпеки.
“Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їхня кількість зростала”, - відзначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив про приєднання до комюніке Саміту миру острівної держави Антигуа і Барбуда, а також Організації американських держав, що об’єднує країни Північної та Південної Америк.
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