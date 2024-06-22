До підсумкового комюніке Саміту миру приєдналося ще дві держави — Зеленський

Український президент з нетерпінням чекає на співпрацю з острівними країнами у сфері екологічної та продовольчої безпеки.

Ще дві нові держави підтримали спільне рішення першого Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму дописі на платформі X (Twitter).

За його словами, до підсумкового комюніке приєдналися острівні держави Барбадос і Республіка Маршаллові Острови.

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“Ми бачимо зростання глобальної підтримки Формули миру, тобто підтримки Статуту ООН, який ми хочемо повернути в повну силу. На цьому шляху кожен голос однаково важливий і значимий. Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх націй світу. Кожен може зробити свій внесок”, - наголосив у своєму дописі Зеленський.

Український президент зазначив, що з нетерпінням чекає на співпрацю з острівними країнами, зокрема у сфері екологічної та продовольчої безпеки.

“Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їхня кількість зростала”, - відзначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив про приєднання до комюніке Саміту миру острівної держави Антигуа і Барбуда, а також Організації американських держав, що об’єднує країни Північної та Південної Америк.

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