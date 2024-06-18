Ще одна держава відкликала підпис під комюніке Саміту миру

Це вже третя країна, яка відкликала свій підпис.

Руанда відкликала свій підпис під підсумковою декларацією Саміту миру, що відбувся у Швейцарії.

Про це свідчить оновлений список підписантів на сайті МЗС Швейцарії.

Спершу Руанда була присутня у списку підписантів, який представили 16 червня, а згідно з оновленим 17 червня переліком, цієї країни серед підписантів уже немає.

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Нагадаємо, раніше свої голоси під спільним комюніке після Саміту миру відкликали Йорданія та Ірак.

Водночас до підписантів підсумкової декларації приєднався Вселенський патріархат. Тепер він є в переліку країн, які підтримали спільне комюніке саміту.

Підписанти комюніке Саміту миру, де вже немає голосу Руанди / Фото: МЗС Швейцарії

Зауважимо, серед країн, які не підписали комюніке – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

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