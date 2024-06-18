Ще одна держава відкликала підпис під комюніке Саміту миру

Це вже третя країна, яка відкликала свій підпис.
Руанда відкликала свій підпис під підсумковою декларацією Саміту миру, що відбувся у Швейцарії.
Про це свідчить оновлений список підписантів на сайті МЗС Швейцарії.
Спершу Руанда була присутня у списку підписантів, який представили 16 червня, а згідно з оновленим 17 червня переліком, цієї країни серед підписантів уже немає.
Нагадаємо, раніше свої голоси під спільним комюніке після Саміту миру відкликали Йорданія та Ірак.
Водночас до підписантів підсумкової декларації приєднався Вселенський патріархат. Тепер він є в переліку країн, які підтримали спільне комюніке саміту.
Зауважимо, серед країн, які не підписали комюніке – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.
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