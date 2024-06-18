Канада зробила заяву про відправлення військових інструкторів до України

Наразі у планах Канади немає планів направляти до України своїх військових інструкторів. Втім, передбачається посилення навчання українських військових.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє Reuters.

"На мою думку, наразі обставини не сприяють розгортанню канадських інструкторів в Україні. Є цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення навчальної місії в Україні", - заявив очільник канадського відомства.

Окрім того, Блер зауважив, що серед союзників по НАТО існують вагання щодо такого кроку.

Також Reuters пише про те, що від 2015-го Оттава допомогла підготувати близько 40 тис. військовослужбовців українських Збройних сил. Країна вивела свій навчальний контингент із Західної України безпосередньо перед вторгненням РФ у лютому 2022-го. Інструктори переїхали до Великої Британії та Польщі, щоб відновити роботу з українськими солдатами.

Нагадаємо, Welt з посиланням на власні джерела повідомило, що Франція хоче створити коаліцію іноземних інструкторів для України. Втім, у Брюсселі є опір ідеям з Парижа: більшість країн-членів ЄС були б проти навчання бійців безпосередньо в Україні.

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