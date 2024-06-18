Рецепт лінивого хачапурі

Приготуйте швидкий і простий сніданок лише за 15 хвилин. Солонуватий коржик з сирним ароматом готується з найдоступніших продуктів.

Для «лінивого» хачапурі не потрібно окремо робити тісто та начинку. Просто перемішайте всі інгредієнти, викладіть на сковороду та обсмажте з обох боків.

Інгредієнти борошно 1 скл. молоко 1 скл. сир сулугуні 250 г яйце 1 шт. вершкове масло 20 г сіль

Сир натріть на середній тертці. У мисці збийте віночком яйце. Додайте молоко, сіль. Перемішайте. Всипте сир і ще раз добре перемішайте. На сковороді розігрійте вершкове масло, розподіліть рівним шаром тісто по сковороді. Накрийте кришкою та обсмажте з двох боків на невеликому вогні 5-7 хвилин. Викладіть на тарілку, дайте трохи охолонути і наріжте ножем на трикутники.

Поради:

Не переборщіть із сіллю, тому що сир у вас уже солоний.

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