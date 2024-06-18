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Рецепт лінивого хачапурі

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
192 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
202
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт лінивого хачапурі

Ледачий хачапурі / Фото: Credits

Приготуйте швидкий і простий сніданок лише за 15 хвилин. Солонуватий коржик з сирним ароматом готується з найдоступніших продуктів.

Для «лінивого» хачапурі не потрібно окремо робити тісто та начинку. Просто перемішайте всі інгредієнти, викладіть на сковороду та обсмажте з обох боків.

Інгредієнти

борошно
1 скл.
молоко
1 скл.
сир сулугуні
250 г
яйце
1 шт.
вершкове масло
20 г
сіль
  1. Сир натріть на середній тертці.
  2. У мисці збийте віночком яйце. Додайте молоко, сіль. Перемішайте. Всипте сир і ще раз добре перемішайте.
  3. На сковороді розігрійте вершкове масло, розподіліть рівним шаром тісто по сковороді. Накрийте кришкою та обсмажте з двох боків на невеликому вогні 5-7 хвилин. Викладіть на тарілку, дайте трохи охолонути і наріжте ножем на трикутники.

Поради:

  • Не переборщіть із сіллю, тому що сир у вас уже солоний.

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