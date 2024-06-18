Рецепт лінивого хачапурі

Приготуйте швидкий і простий сніданок лише за 15 хвилин. Солонуватий коржик з сирним ароматом готується з найдоступніших продуктів.
Для «лінивого» хачапурі не потрібно окремо робити тісто та начинку. Просто перемішайте всі інгредієнти, викладіть на сковороду та обсмажте з обох боків.
Інгредієнти
- борошно
- 1 скл.
- молоко
- 1 скл.
- сир сулугуні
- 250 г
- яйце
- 1 шт.
- вершкове масло
- 20 г
- сіль
- Сир натріть на середній тертці.
- У мисці збийте віночком яйце. Додайте молоко, сіль. Перемішайте. Всипте сир і ще раз добре перемішайте.
- На сковороді розігрійте вершкове масло, розподіліть рівним шаром тісто по сковороді. Накрийте кришкою та обсмажте з двох боків на невеликому вогні 5-7 хвилин. Викладіть на тарілку, дайте трохи охолонути і наріжте ножем на трикутники.
Поради:
- Не переборщіть із сіллю, тому що сир у вас уже солоний.
Читайте також:
- Як приготувати оладки з цукіні та пармезаном без борошна: рецепт від Сави Лібкіна
- Як приготувати смачні українські деруни: рецепт від Сави Лібкіна
- Як приготувати домашню приправу до салатів, супів та м'яса: розповідає фудблогерка