Комюніке Саміту миру поповнилося ще одним представником: названо ім'я

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій підтверджував свою участь у Глобальному саміті миру.

До підписантів комюніке Саміту миру приєднався Вселенський патріархат. Тепер він є в переліку країн, які підтримали спільне комюніке.

Про це повідомляє сайт Федеральної ради Швейцарії.

Як зазначається, Вселенський патріарх Константинополя Варфоломій доєднався до підписантів комюніке Саміту миру. Раніше Вселенський патріарх підтверджував свою участь у Глобальному саміті миру, що відбувся у Швейцарії.

Нагадаємо, Швейцарія повідомить Росію про підсумки Саміту миру, що пройшов цими вихідними на курорті Бюргеншток. Близько 80 його учасників підтримали спільне комюніке, в якому домовилися про конкретні кроки в мирному процесі та залучення до нього “всіх сторін”.

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