Андрій став першим українцем, який зіграв на чотирьох чемпіонатах Європи.

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко встановив унікальне досягнення на Євро-2024.

Він став першим українським футболістом, який зіграв на чотирьох чемпіонатах Європи.

34-річний гравець вийшов на поле на 62-й хвилині матчі проти Румунії, замінивши Віктора Циганкова. Уникнути розгрому Андрій своїй команді не допоміг. Збірна України програла з рахунком 0:3.

Євро-2024 стало вже четвертим континентальним турніром для Ярмоленка. Раніше він брав участь у матчах чемпіонатів Європи 2012, 2016 та 2020.

Загалом на рахунку Андрія 2 голи та 3 результативні передачі на континентальних першостях.

Зазначимо, що матч проти румунів став для Ярмоленка 120-м у складі національної збірної, на його рахунку 46 забитих м'ячів та 26 результативних передач.

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Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко висловився про розгромну поразку збірної України від Румунії на старті Євро-2024. Також нищівне фіаско своїй команди прокоментував головний тренер Сергій Ребров.

В іншому матчі стартового туру квартету E зустрінуться Бельгія та Словаччина (17 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

Далі на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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