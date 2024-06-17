Одразу після повернення до України Зеленський провів Ставку: що обговорювали

На думку президента, після перемоги Україні у війні проти РФ, її досвід стане високотехнологічною частиною українського експорту.

Президент Володимир Зеленський провів у понеділок, 17 червня, засідання Ставки верховного головнокомандувача, де розглядалися нагальні питання, зокрема щодо виробництва та застосування вітчизняних безпілотників.

Про це Зеленський розповів у Telegram.

"Одразу після повернення до України провів Ставку верховного головнокомандувача. Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича: оперативна ситуація на всіх напрямках і на кордонах, динаміка виконання вітчизняих контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів. Заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби, а також зведення СЗР", – повідомив президент.

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Зеленський додав, що заслухав детальну доповідь командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Він вдзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike.

Президент наголосив, що напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Зеленський вважає, що Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі.

На думку очільника держави, після перемоги Україні у війні проти РФ, її досвід стане високотехнологічною частиною українського експорту.

Нагадаємо, раніше аналітики зробили прогноз, на якому напрямку росіяни можуть піти в наступ.

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