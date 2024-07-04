Як переламати перебіг війни: Кулеба назвав два рішення

Кулеба відповів, чи є можливість змінити тенденцію, що росіяни повільно, але впевнено просуваються вперед і метр за метром окуповують українську територію.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав два рішення, які можуть переламати перебіг війни Росії проти України.
Про це він заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT.
За словами міністра, Україна третій рік змушена вести повномасштабну війну з Росією, бо іншого виходу в неї просто немає.
Кулебу запитали, чи є можливість змінити тенденцію, що росіяни повільно, але впевнено просуваються вперед і метр за метром окуповують українську територію. Своєю чергою Україні, щоб зупинити наступ РФ, потрібно вдесятеро більше людей, боєприпасів і всього того, що вона отримує зараз.
"Змінити цю тенденцію можливо, але це дуже складно. Це має багато складників і багато рішень, які потрібно ухвалити. Деякі з них залежать від нас і ми їх ухвалюємо. Частина рішень залежить від наших партнерів, і вони також зазвичай розуміють, що ці рішення потрібно ухвалювати", – сказав міністр.
Він назвав два головні рішення, які необхідно ухвалити, щоб переламати цю тенденцію. Перше, це знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі.
"Це справжня болюча точка наших сухопутних військ. Основною причиною російського успіху ми вважаємо просто нескінченну кількість керованих бомб, які скидають на наші наземні сили. Вони масово руйнують і вбивають, а іноді просто зрівнюють позиції з землею і вже нічого захищати", – пояснив голова МЗС.
Кулеба переконаний, що щойно Україні вдасться ліквідувати загрозу авіаційного бомбардування, наземні позиції ЗСУ будуть зміцнені, і Росії буде дуже важко просуватися.
Друге рішення – це збільшення запасів боєприпасів.
"Якщо ми захистимо наші сили від авіабомб, якщо у нас буде достатньо артилерії та боєприпасів, щоб знищити рухомі російські колони й підрозділи, це буде величезна інвестиція, щоб змінити ситуацію на полі бою", – пояснив міністр.
Раніше президент Володимир Зеленський висловився щодо можливості припинення вогню з Росією.
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