"Росія постійно зривала і вбивала": Зеленський публічно прокоментував "пропозицію" Орбана

Зеленський заявив, що для припинення вогню має бути "дуже чіткий план".

Президент Володимир Зеленський вперше публічно висловився щодо "пропозиції" угорського прем'єра Віктора Орбана про припинення вогню. Він заявив, що переговори про припинення вогню можливі тільки на "зрозумілому міжнародному майданчику" у присутності країн, лідерам яких довіряють.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, Україна та світ багато років намагались домовитись з Росією про припинення вогню, але тостання порушувала зобов'язання.

Тому, на думку Зеленського, для припинення вогню має бути "дуже чіткий план", щоб Росія не використала цей час для повторного нападу.

"З приводу ceasefire (припинення вогню) я чітко пояснював: у нас були сотні зустрічей ще з Мінських угод, багато років тому домовлялися сторони про ceasefire між Україною та Росією, і Росія все це постійно зривала і вбивала наших людей", – сказав він.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонував "припинення вогню" і перемовини з РФ.

Орбан отямився?! Україна та Угорщина підпишуть глобальну угоду про співпрацю

В ОП відповіли, що Україна має свій план, як досягнути миру. Угорщина - не перша країна, яка пропонує Києву припинити вогонь.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.