Противник Орбана приїде до України: хто це і яка причина візиту

Колишній союзник, а нині опонент прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – Петер Мадяр – 10 липня відвідає Київ у зв’язку з російською атакою по дитячій лікарні "Охматдит".

Про це сам Мадяр повідомив у Facebook.

"Завтра вранці я поїду до Києва від імені партії TISZA та угорського народу. Як батько, я не можу вчинити інакше. Вчорашній жахливий російський ракетний обстріл шокував усіх. Жодна дитина не воює. Вони нічого не можуть з цим вдіяти. У них навіть не було шансу жити", – йдеться в заяві політика.

Він зазначив, що угорці, праві та ліві, разом відкидають насильство та війну. Мадяр вказав, що для його народу здоров’я та безпека дітей – це найголовніше. Тому політик заявив про організацію гуманітарної акції: за допомогою фонду Medspot Foundation до місцевих лікарень, які найбільше цього потребують, буде доправлено значну кількість медичного обладнання.

Видання Politico звернуло увагу, що Мадяр засудив російську атаку у своїй публікації в соцмережах, тоді як з уряду Орбана висловився лише очільник МЗС Петер Сіярто, посилаючись на "мирну місію" прем’єра та небезпеку "ескалації", але не згадуючи Росію чи її агресивну роль у війні.

У статті також вказується, що Орбан, який відмовився розірвати стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним, незважаючи на вторгнення до України, останніми днями перебував у "дипломатичній місії ренегатів", відвідуючи Київ, Москву та Пекін, щоб обговорити війну, поки Угорщина очолила ЄС на пів року.

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У лютому Мадяр, ексапаратник партії Орбана "Фідес" і кваліфікований юрист, виступив проти свого колишнього партнера. Він заснував громадський рух, який перетворився на "Партію поваги та свободи". Політсила здобула майже 30% голосів на виборах до Європарламенту. Це найсильніший результат опозиційної партії в Угорщині за останні 15 років.

Щодо візиту Мадяра до Києва, то Politico припускає, що він навряд чи зустрінеться цього тижня з високопосадовцями, оскільки президент України Володимир Зеленський зі своєю командою перебуватиме на саміті НАТО у Вашингтоні.

До слова, у США пообіцяли передати Путіну "сильний набір сигналів і повідомлень" вже цього тижня у відповідь на ракетний удар по "Охматдиту" в Києві.

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