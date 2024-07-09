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США обіцяють відповідь диктатору Путіну за ракетний удар по "Охматдиту"

США обіцяють відповідь диктатору Путіну за ракетний удар по "Охматдиту"

Наслідки ракетної атаки армії РФ по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві. / Фото: Associated Press

У Вашингтоні наголошують, що для господаря Кремля "нормально бити по цивільній інфраструктурі".

США обіцяють передати диктатору РФ Володимиру Путіну "сильний набір сигналів і повідомлень" вже цього тижня - як відповідь на ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це під час брифінгу заявив представник адміністрації президента США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

З його слів, для кремлівського "фюрера" "нормально бити по цивільній інфраструктурі". Адже диктатору байдуже -" чи перебувають люди в лікарнях, чи житлових будинках". 

Втім, Кірбі відмовився оцінити, чи обстріл дитячого медзакладу в Києві є сигналом з Кремля напередодні саміту НАТО. Мовляв, наразі він не готовий цього точно підкреслити. Втім, наголосив представник Білого дому, на саміті буде "кілька серйозних кроків" для посилення протиповітряної оборони України.

"Але, як я вже сказав, те, що ви побачите протягом цього тижня, це дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати", - наголосив Джон Кірбі.

Нагадаємо, у Держдепі США відреагували на прицільний ракетний удар РФ по "Охматдиту". Деніел Сайзек наголосив, що атака росіян по дитячому медичному закладі - це жахливий напад, який показує: в Кремлі є "дуже безсовісні люди, котрі готові майже на все".

Прокоментував ракетний удар по "Охматдиту" і прессекретар Пентагону Пат Райдер. За його словами, такі дії Москви підкреслюють те, "що Росія зробила з українським населенням протягом цієї війни". Саме тому необхідно надалі стримувати Володимира Путіна і надавати підтримку Україні.

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