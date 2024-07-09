У Пентагоні відреагували на ракетний удар по "Охматдиту"

Армія Російської Федерації не вперше навмисно завдає ударів по цивільних об'єктах. Атака на "Охматдит" в Києві лише показує, як важливо надалі надавати підтримку Україні.

Про це заявив прессекретар американського Пентагону Пат Райдер, пише "Радіо Свобода".

За його словами, такі дії Москви підкреслюють те, "що Росія зробила з українським населенням протягом цієї війни". Саме тому, наголошує речника Міноборони США, необхідно надалі стримувати президента-диктатора Росії Володимира Путіна і надавати підтримку Україні.

"Я думаю, що ви побачите на саміті цього тижня демонстрацію сили, єдності і рішучості альянсу НАТО, особливо в тому, що стосується надання допомоги Україні, щоб вона могла захистити себе і свій суверенітет", – сказав Райдер.

Нагадаємо, у Держдепі США також відреагували на прицільний ракетний удар РФ по "Охматдиту". Деніел Сайзек наголосив, що атака росіян по дитячому медичному закладі - це жахливий напад, який показує: в Кремлі є "дуже безсовісні люди, котрі готові майже на все".

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