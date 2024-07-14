Саміт НАТО: Орбан виступив проти членства України – Bloomberg

Віктор Орбан заявив, що Україні не варто вступати до Альянсу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Україні не варто приєднуватись до Альянсу.

Про це пише Bloomberg.

Віктор Орбан на саміті, згідно з досягнутими раніше домовленостями, відмовився долучитися до військової підтримки України. Він також прямо заявив на зустрічі лідерів, де був присутній президент Володимир Зеленський, що Україні не варто ставати членом Альянсу.

"Орбан навіть висловив думку на пленарному засіданні із Зеленським, що Україні не варто вступати до НАТО, як нам повідомили. Деякі лідери заперечили, а один з них заявив, що історія Угорщини показує, чому Україна має бути в Альянсі", - пише видання.

Після участі у саміті в Вашингтоні Віктор Орбан вирушив до Флориди на зустріч із Дональдом Трампом, який вважає, що повномасштабне вторгнення Росії спровокували наміри України приєднатись до НАТО.

Нагадаємо, Орбан після зустрічі з Трампом зробив амбітну заяву про війну в Україні.

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