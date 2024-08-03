Астрологічний прогноз на 3 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день позитивної енергетики, коли внутрішню гармонію знайдуть лише ті, хто вирішивши створити щось нове, не руйнуватиме стару.

Символ дня: Лотос.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: бузковий.

Щасливі камені дня: білий опал, біломорить.

За якусь частину тіла відповідає: очі, серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, як правило, безпечні і тривають недовго, особливо якщо відразу після появи перших симптомів звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно дотримуватися помірності в харчуванні.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: не можна нічого рвати та викопувати – це може стати поганою прикметою.

Магія та містика дня: людям дається дар передбачення – вони можуть передбачати майбутнє.

Сни дня: сновидіння цієї ночі розповідаю людині про проблеми, які їй потрібно вирішити.

Табу дня: не можна рвати квіти, ламати та обрізати гілки.

Цитата дня: «Не треба ганятися за щастям – треба лягти на його шляху»(Марк Твен).

Читайте також: