Росіяни вийшли на важливу трасу на Донеччині: деталі від ISW

Окупанти намагалися тривалий час вийти до цієї траси біля Вугледара.

Окупаційні війська РФ досягнули своєї давньої тактичної мети – вийшли на трасу О-0532 біля Вугледара на Донеччині, аби перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що російській армії вдалося вийти на цю трасу О-0532, але особливих успіхів для окупантів це не матиме.

"Російські позиції вздовж шосе, мабуть, не віщують тактично значимих чи швидших російських успіхів у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що російські війська нещодавно підійшли до ділянки траси О-0532 на південний захід від Костянтинівки і захопили її", - йдеться у звіті.

В ISW наголошують, що російські джерела давно вважали перекриття шосе та порушення українських наземних ліній зв’язку (GLOCs) у Вугледарі головною тактичною метою на південний захід від Донецька. Нібито це це дозволить загарбникам змусити українські сили відійти з позицій у Вугледарі та навколо нього.

Також у звіті наголошується, що війська РФ нещодавно активізували наступальні операції на південний захід від Донецька та провели кілька дорогих механізованих штурмів у цьому районі.

"Просування росіян до автомагістралі Вугледар-Костянтинівка, ймовірно, є результатом цього посилення наступальних зусиль, але російські досягнення на південний захід від Донецька продовжують бути поступовими. Українські сили мають інші GLOC, що ведуть до Вугледара, і перекриття автомагістралі O-0532 не суттєво погіршує здатність України утримувати та постачати позиції в районі Вугледара", - наголошують в ISW.

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що армія РФ активно просувається на Донеччині. Зусилля росіян на Покровському напрямку зосереджені на досягненні тактичного прориву в районі Желанного та Новогродівки.

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