Якою погодою розпочнеться серпень: прогноз синоптикині

В Україні серпень почнеться комфортною погодою.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Завтра, 1 серпня, в Україні вночі +12+18 градусів, вдень у більшості областей +26+30 градусів. Повсюди буде сухо та переважно сонячно.

Погода у пʼятницю, 2 серпня, суттєво не зміниться.

У суботу, 3 серпня, в Україні побільшає дощів, основна порція припаде на захід, північ, трохи на центр, ймовірно на Одещину.

Температура повітря знизиться, окрім півдня та південного сходу.

Погода у Києві

Четвер-пʼятниця, 1-2 серпня, у Києві буде сухо, сонячно та помірна спека, +28+29, часом до +30 градусів.

У суботу, 3 серпня, очікується короткочасне похолодання до +22 градусів та ще й з дощем.

У неділю, 4 серпня, у столиці прояснить і потеплішає.

Раніше синоптики розповіли про прогноз погоди на серпень. Більше про це читайте у новині.

Спека уходить, зливи з грозами приходять! Погода на наступні дні ТУТ!

Читайте також: