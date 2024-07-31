Якою погодою розпочнеться серпень: прогноз синоптикині

Тепла погода порадує українців. У суботу можливі дощі.
В Україні серпень почнеться комфортною погодою.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Завтра, 1 серпня, в Україні вночі +12+18 градусів, вдень у більшості областей +26+30 градусів. Повсюди буде сухо та переважно сонячно.
Погода у пʼятницю, 2 серпня, суттєво не зміниться.
У суботу, 3 серпня, в Україні побільшає дощів, основна порція припаде на захід, північ, трохи на центр, ймовірно на Одещину.
Температура повітря знизиться, окрім півдня та південного сходу.
Погода у Києві
Четвер-пʼятниця, 1-2 серпня, у Києві буде сухо, сонячно та помірна спека, +28+29, часом до +30 градусів.
У суботу, 3 серпня, очікується короткочасне похолодання до +22 градусів та ще й з дощем.
У неділю, 4 серпня, у столиці прояснить і потеплішає.
Раніше синоптики розповіли про прогноз погоди на серпень. Більше про це читайте у новині.
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