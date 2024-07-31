У ДТЕК пояснили, чому перестали відключати світло

Через ворожі обстріли, ремонт енергоблоків і аномальну спеку в Україні діяли графіки відключення світла, але вже кілька днів українці в багатьох регіонах мають електроенергію без перерв.

Пресслужба ДТЕК розповіла, чому були скасовані графіки по всій країні.

Три причини, які сприяли послабленню обмежень на електропостачання:

Закінчилась аномальна спека, що значно зменшило навантаження на електросистему.

Повернулися в роботу 2 атомні енергоблоки, що збільшило кількість електроенергії.

Збільшився імпорт електроенергії з Європи. Це дозволило покрити дефіцит.

У компанії підкреслили, що, хоча обмеження на електропостачання зменшені, це не означає, що криза в енергетиці повністю вирішена. Ситуація може змінюватися, тому енергетики рекомендують використовувати потужні електроприлади в денні години з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, через похолодання тенденція до зниження споживання електроенергії у країні зберігається і 31 липня не заплановані обмеження електропостачання.

Раніше радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко заявляв, що після зменшення спеки і до настання холодів енергосистема України має бути в балансі, якщо не буде нових пошкоджень. Він також зазначав, що в наступні три місяці обмеження постачання електроенергії можуть бути мінімальними або зовсім не застосовуватися.

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