Відключення світла в Україні 31 липня: "Укренерго" зробило заяву

На сьогодні відключень електроенергії не заплановано.

Сьогодні, 31 липня, не заплановані обмеження електропостачання. Через похолодання тенденція до зниження споживання електроенергії у країні зберігається.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Споживання коливається через погодні зміни. Відключення сьогодні не прогнозуються. За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – вд 11:00 до 15:00", - йдеться у повідомленні.

Однак, у вечірні години навантаження на систему все ще високе.

"Прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години. Сьогодні станом на 10:00 споживання на 2% нижче, ніж вчора вранці", - додали у відомстві.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

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