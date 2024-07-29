Уточнення графіків відключення світла на сьогодні: де і коли увечері не буде світла

Графіки відключень застосовуватимуться сьогодні з 20:00, а не з 18:00.
Сьогодні, 29 липня, графіки відключень світла будуть коротшими і застосовуватимуться від 20:00.
Про це повідомили у ДТЕК.
"Маємо гарні новини. За інформацією "Укренерго", графіки відключень почнуть діяти з 20:00, а не з 18:00, як планувалось раніше. І триватимуть до 22:00, а не до 23:00", – йдеться в повідомленні.
Раніше голова "Укренерго" розповів, якою буде ситуація з електропостачанням в Україні у серпні-вересні.
Читайте також:
- Як заряджати повербанк та як правильно користуватися: нюанси, про які мало хто знає
- У ДТЕК розповіли, як враховується соціальна справедливість під час відключення світла
- Відключення світла: мобільні оператори повинні забезпечити 10 годин роботи мережі без електроенергіїі – постанова