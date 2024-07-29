Уточнення графіків відключення світла на сьогодні: де і коли увечері не буде світла

Графіки відключень застосовуватимуться сьогодні з 20:00, а не з 18:00.

Сьогодні, 29 липня, графіки відключень світла будуть коротшими і застосовуватимуться від 20:00.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Маємо гарні новини. За інформацією "Укренерго", графіки відключень почнуть діяти з 20:00, а не з 18:00, як планувалось раніше. І триватимуть до 22:00, а не до 23:00", – йдеться в повідомленні.

Раніше голова "Укренерго" розповів, якою буде ситуація з електропостачанням в Україні у серпні-вересні.

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