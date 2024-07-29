Ердоган - Хусейн, а Нетаньягу - Гітлер: між Туреччиною та Ізраїлем сталася гучна словесна перепалка

У своїй заяві турецьке відомство заявило, що Ізраїлю "не вдасться знищити палестинців".

В МЗС Ізраїлю, коментуючи погрози турецького лідера Реджепа Ердогана, попередили, що він може повторити долю страченого 2006 року президента Іраку Саддама Хусейна. У відповідь в МЗС Туреччини порівняли прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу із лідером нацистської Німеччини Альфом Гітлером.

Про це йдеться у заяві зовнішньодипломатичного відомства Туречини у X.

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"Так само, як геноцид Гітлера закінчився, так само закінчиться і геноцид Нетаньягу. Так само, як нацисти-геноцидники були притягнуті до відповідальності, ті, хто намагався знищити палестинців, також будуть притягнуті до відповідальності. Людство буде на боці палестинців. Ви не знищите палестинців", - відповіли у МЗС Туреччини.

Що передувало конфлікту

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац Х 28 липня написав, що "Ердоган іде слідами Саддама Хусейна", реагуючи на погрози лідера Туреччини, який припустив імовірність введення турецьких військ в Ізраїль на тлі загострення на Близькому Сході.