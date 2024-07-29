Чого хоче домогтися Путін в Україні: Портников дав невтішний прогноз

Політична мета Володимира Путіна є досить простою: він хоче відновлення Російської держави в кордонах Радянського Союзу 1991 року.

Про це розповів журналіст та політичний аналітик Віталій Портников на YouTube-каналі Борислава Берези.

“Я про це постійно кажу і про треба запитувати українців. Тому що коли ми починаємо їх запитувати про територіальні поступки, ми знаходимося в політичній програмі Володимира Путіна. Коли Володимир Зеленський говорить, що війна не може закінчитися тим, що Україна віддасть свої території Росії — це відповідь на політичну програму Володимира Путіна, на його умови, на його політичну пропаганду. Коли Дональд Трамп чи Борис Джонсон говорять, що Україна має поступитися територіями, але вступити в НАТО і в Європейський союз — це політична програма Володимира Путіна. Це Путін хоче, щоб ми про це говорили”, — каже Віталій Портников.

За його словами, українців потрібно запитувати про реальність: чи хочуть громадяни України жити в спільній державі з Російською Федерацією і Республікою Білорусь в обмін на припинення воєнних дій і зруйнування території, на якій вони живуть.

“Ось це правильне питання, яке треба ставити. Тому що ми можемо запобігти війні, якщо об'єднаємося з Росією і Білоруссю в єдину державу. Знову таки, хочете жити в мирі — у вас є можливість. Будете частиною Росії — будете жити в мирі… Я просто пояснюю, який рецепт реальний, про що треба говорити. Якщо у нас є критична маса людей, готових знову повернутися в Радянський союз, в “російський союз” — це їхнє право так вирішувати. Але це зовсім не тема Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей”, — розповів Віталій Портников.

Політичний аналітик пояснив, що в росіян, як у народу, є чітка ідея: вони хочуть відновлення державності в історичних кордонах Радянського Союзу.

“Вони будуть над цим працювати наполегливо наступні роки і десятиріччя. Із застосуванням воєнної сили, економіки, економічного диктату, диверсії, політичного підкупу. В залежності від того, яка влада буде в Росії, вона буде різні засоби використовувати для того, щоб цю мету вирішити. Тому що тільки так Росія може стати повноправним партнером інших великих держав. У неї нічого немає, крім ядерної зброї, нафти і газу. І в цій ситуації для того, щоб бути гегемоном Європи, їй потрібно лякати Європу”, — вважає Віталій Портников.

За його словами, ми маємо вирішувати, чи готові ми відбиватися — така доля України.

“20-ті, 30-ті, 40-ві, 50-ті роки доведеться уримувати оборону. Чи ми просто готові плюнути на все це, знову повернутися так би мовити в “родную гавань” і жити разом з ним як із старшим братом. Якщо не хочемо жити як із старшим братом, доведеться воювати, воювати, воювати… відбиватися. У мене немає, на жаль, іншої пропозиції до українського народу в наступні часи його історії”, — каже Віталій Портников.

Нагадаємо, Віталій Портников назвав два сценарії, коли і як завершиться війна в Україні.

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