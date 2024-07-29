Битва легенд: Джокович обіграв Надаля на Олімпіаді-2024

Новак вийшов до 1/8 фіналу Ігор у Парижі.

Сербський тенісист Новак Джокович переміг іспанця Рафаеля Надаля у другому колі особистого турніру Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Матч 1/8 фіналу між легендами світового тенісу тривав 1 годину 44 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 6:4.

Це була 60-та зустріч суперників. Новак виграв 31-й очний поєдинок, у Надаля – 29 перемог.

В 1/8 фіналу Олімпіади серб зіграє або проти німця Домініка Кепфера або італійця Маттео Арнальді.

Після вильоту з одиночного турніру Надаль продовжить виступати на Олімпіаді в Парижі у парному розряді, де разом з Карлосом Алькарасом вийшов до другого кола.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпіади-2024.

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