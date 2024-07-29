Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – знаходяться на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 липня?

День сприятливий для будь-яких починань, включаючи ті, які ще вчора видавались неможливими, – цього дня для них складуться максимально сприятливі обставини. Можна також ухвалювати важливі рішення – до того ж як у професійній, так і в особистій сфері. Як правило, це стосується тих дій, які можуть докорінно змінити стан справ – наприклад, звільнення зі старої роботи та влаштування на нову, розлучення або, навпаки, освідчення в коханні та весілля. У будь-яких – навіть негативних – змінах все мине мирно – люди, які нас оточують, у такі дні не налаштовані на конфлікти.

Близнята

Близнятам, які з якоїсь – зрозуміло, поважної – причини поки що не влаштували своє особисте життя, сьогодні цілком можуть зустріти людину, яка згодом займе місце, що порожніє поруч із ними. Головне – зустріти нову людину, яка з'явиться тим часом на їхньому шляху, без упередження. Можливо, на перший погляд представникам знака щось у ній не сподобається – наприклад, розчарує зовнішній вигляд чи манера поведінки, але поспішати з висновками не слід – будь-яка людина заслуговує на шанс проявити себе.

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