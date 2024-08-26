"Святкові феєрверки": СБУ показала роботу дронів по окупантах за тиждень (відео)

Зокрема, окупантам не залишають жодного шансу українські дрони. СБУ показала ефектні відпрацювання по росіянах за тиждень.

Про це повідомляє СБУ.

СБУ показала роботу дронів по окупантах за тиждень

Деталі

Як зазначається, лише за тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки уразили:

14 танків

14 ББМ

25 артсистем і 3 РСЗВ

1 систему ППО та 3 системи радіоелектронної боротьби

214 одиниць автотранспорту

23 БпЛА та 20 антен зв’язку

181 ворожу фортифікаційну споруду та вогневу позицію

3 склади з боєприпасами і пально-мастильними матеріалами

Крім того, було знищено 241 окупанта.

Раніше ЗСУ показали ефектний двобій FPV-дрона та окупанта на мотоциклі. Очікувано, що російський загарбник зазнав поразки.

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