У ВР розповіли, чи відправляли Дмитрука у закордонне відрядження

Верховна Рада не направляла нардепа Артема Дмитрука у закордонне відрядження.

Про це йдеться у повідомленні парламенту у соцмережі.

"Інформуємо, що народний депутат України Артем Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження через підозру в організації незаконного перетину кордону народним депутатом. ЗМІ повідомляли, що Дмитрук нібито незаконно виїхав за кордон 24 серпня.

Відомо, що Дмитрук був виключений із фракції "Слуга народу" у листопаді 2021 року. У лютому 2024 року він вніс заставу за ієродиякона Павла Музичука з Києво-Печерської лаври, якого затримала СБУ за підозрою у виправдовуванні агресії Росії проти України.

25 серпня в Офісі генерального прокурора повідомили, що Дмитруку вручено підозру у нападах на правоохоронця та військового.

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