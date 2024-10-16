Весь Херсон остался без электричества

Утром среды, 16 октября, Херсон полностью остался без электричества. Причины масштабного отключения света выясняются.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"В Херсоне пропало электричество. Предварительно обесточен весь город. Причины выясняются", — говорится в сообщении.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщали, что 16 октября графики отключений света не будут применяться. Впрочем, компания призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно и пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

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