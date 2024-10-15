Отключение света: будут ли действовать графики 16 октября

Согласно информации от "Укрэнерго", среда должна пройти без отключений электричества.

Завтра, 16 октября, графики отключений света не будут применяться.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 16 октября, меры по ограничению потребления не планируются ", – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно и пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал, стоит ли ждать отключения света в октябре-ноябре.

Также эксперт Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал города, в которых будут самые большие проблемы со светом зимой.

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