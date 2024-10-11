Чому ми говоримо «Алло» коли підіймаємо слухавку: цього ви точно не знали

Коли почали говорити "Алло", походження слова

Датою народження знаменитого слова "Алло" можна вважати 1877 рік. Потрібно було затвердити правила для використання телефону, в тому числі привітання, коли підіймаємо слухавку. Винахідник телефону Александер Грем Белл запропонував для цього використовувати крик "ехой?" (Ahoy), запозичений з лексики британських моряків, що означав "Ей, хто там?".

Інший варіант запропонував Томас Едісон, який багато зробив для розвитку телефонії. Наприклад, він першим включив у конструкцію телефону індукційну котушку, що дозволило посилити звук, що передається. В апараті конструкції Белла, який був одним із перших телефонів, голос передавався дуже слабко та спотворено. Так от Едісон в листі, адресованому голові телефонної компанії міста Піттсбург, запропонував вживати всесвітньо відоме "Алло" (англ. "Hullo" від спотвореного "Hello" - "Привіт"). У листі директору пітсбурзької телефонної компанії Едісон наголошував на тому, що "hullo" - це слово, яке важко сплутати. Для перших телефонів, що забезпечують чутність, далеку від ідеальної, це було важливим.

Варіант "батька телефону" Грема Белл, "ahoy hoy" популярності не набув, швидко був витіснений "hullo" і майже забувся.

Саме вираз Томаса Едісона міцно закріпився в багатьох країнах світу. У французькій мові, у зв'язку з відсутністю літери "х", вимовляють близьке по звучанню "алло", звідки ніби то слово і прийшло до нас.

Інші версії походження слово "Алло"

Існує і інші гіпотези щодо походження сигнального слова. Серед них, що це варіація французького "Allons", що означає "ну" або "підемо". Інша – що воно походить від “hallo”, яким пастухи скликали овець. Ще одна, що "Алло" є спотворенням угорського "hallom", що перекладається як ціла фраза "Я тебе чую", і могло теоретично набути популярності завдяки працям Тівадара Пушкаша — угорського вченого-винахідника. Він придумав і втілив у життя проєкт автоматичної телефонної станції, і був засновником одного з перших ЗМІ на нових технологіях - "Телефонної служби новин".

Історія "Алло"

Що кажуть замість "Алло" в інших країнах

"Алло" як варіант телефонного привітання прижилося у всіх англомовних країнах — у Британії, США та Канаді, Австралії, Новій Зеландії. В континентальній Європі не всі сусіди французів кажуть "алло", знімаючи слухавку.

Наприклад, у німців заведено вимовляти своє ім'я, у італійців – казати “Пронто”, а греків – “Паракало”. Іспанці кажуть "Діга", а турки поряд з англомовним словом використовують своє рідне, "Ефенді". В Їзраїлі кажуть "Шалом", в Португалії "Ыстоу", що означає "я є", "я тут".

В Азії культура інша, і вітання теж відрізняється. Японці говорять "Моші-моші", китайці - "Вей", а корейці - "Ебосеє".