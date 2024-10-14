Погода в Украине резко изменится: пора готовиться (видео)

Заморозки начнут входить в кураж, а еще свою лепту прибавят дожди, все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.

Зима приближается? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине. Говорят, что к этому уже следует готовиться к стремительному понижению температуры. Заморозки начнут входить в кураж, а еще свой вклад добавят дожди. Все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.

Стремительное похолодание

Холодно, с дождями и ночными заморозками. Так можно описать погоду, которая будет ждать украинцев уже в ближайшие дни. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич говорит, что в первой половине этой недели пройдут небольшие местами умеренные дожди. Во второй половине – под влиянием антициклона дожди отступят, однако температура воздуха будет сохраняться на довольно низком уровне, особенно в ночные и утренние часы. Синоптик предупредил, что в большинстве западных, северных и местнами центральных областях возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3 градусов.

"В понедельник, 14 октября, ночью в большинстве регионов страны, кроме юго-западных и центральных областей, пройдут дожди, в Приазовье местами с грозой. Днем в северных и восточных областях небольшой дождь, на остальной стране без существенных осадков. Ветер ночью 5-10 м/с, днем преимущественно западный, 7-12 м/с. 15 градусов, днем +15…+20 градусов», – отметил метеоролог.

Во вторник, 15 октября, ночью в северных и северо-западных областях ожидается небольшой дождь. Днем в большинстве регионов Украины кроме юго-восточной части пройдут небольшие дожди. Похожая погодная ситуация будет в среду и четверг.

"В среду, 16 октября, на большей части территории Украины ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, лишь в западных регионах преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +8...+13; в южной части и в Крыму ночью +7…+12 градусов, днем +11…+16. В четверг, 17 октября, ночью и утром в южных, центральных и восточных областях местами пройдут небольшие дожди, днем по всей территории страны, кроме Крыма осадков не предполагается. Ночью и утром местами в западных и центральных областях туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, в западной части переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13; в западных областях ночью заморозки до -3 градуса.

В пятницу по всей территории страны под влиянием антициклона ожидается малооблачная погода без осадков, лишь на крайнем востоке и местами в Крыму пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами возможен туман. В выходные погода тоже будет осенью.

В субботу, 19 октября, сохранится погода без осадков, лишь в Крыму местами пройдут небольшие дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов, в западных, центральных и северных регионах ночью заморозки до -3. В воскресенье, 20 октября, продолжится влияние антициклона, поэтому по всей территории Украины осадков не предполагается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов, в западных, центральных и северных регионах ночью заморозки до -3 градуса.

О похолодании в Украине предупреждала и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сегодня не стоит забывать о зонтах, особенно киевлянам.

“Понедельник в Киеве будет ветреным, облачным, холодным и временами дождливым – зонты, курточки, более плотные плащи, кроссовки или ботинки, может, и сапоги. Максимально где-то +11 градусов. юге и в центре Украины существенные осадки – вряд ли. В южной части Украины и в центральных областях 14 октября будет тепло, +12+18 градусов, на остальной территории +9+13 градусов. Набираем дружно и синхронно полезные калории, до сезона бикини еще очень далеко, можно фигуре немного дать вкусный комфортный спокойствие)”, – говорит Диденко.

В Карпатах – зима!

Отметим, что в горах настоящая зима царит уже две недели! 1 октября на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook. Согласно информации ГСЧС, заснежило, в частности, в Ивано-Франковской области. Тем временем спасатели "постоянно патрулируют в горах".

В Карпатах настоящая зима царит уже две недели/Коллаж ТСН.ua

Какая будет зима?

Тем временем стало известно, что в Украине ожидается достаточно теплая зима. Но возможны заливы арктического холода, то есть понижение температуры. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Воздушные массы на территории Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики.

Кроме того, на погоду оказывает влияние и парниковый эффект.

В то же время, как отметила Балабух, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. Да, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

Метеоролог уточнила, что летом в Украине наблюдалось аномальное тепло, а начало осени также достаточно жаркое и нехарактерное для осенней погоды.

Что касается возможных кратковременных заливов арктического воздуха, то есть понижения температуры, эксперт пояснила, что если общая фоновая температура будет достаточно высокой, то даже это снижение температуры не приведет к сильным морозам.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОГООО! В Украине резко изменится погода!

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