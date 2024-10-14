Что значит, если масло пенится во время жарки, и как остановить этот процесс

Иногда во время жарки разных продуктов мы сталкиваемся с образованием пены из растительного масла.

Опытные кулинары утверждают, что если на сковороде не было воды, такого не должно происходить.

Если вы увидели, что при жарке масло начало пениться, это может означать, что перед вами некачественный или просроченный продукт. Поэтому при покупке масла в магазине всегда внимательно смотрите на дату изготовления.

Масло также может быть разбавленным или производитель добавил к продукту очень много воды.

Пениться может и нерафинированное масло, вообще такое свойство образовывать пену, даже если этот продукт качественный и не просроченный. Такое масло не следует использовать для жарки, оно больше подходит для заправки салатов.

Если из рафинированного масла с хорошим не горящим сроком годности начинает образовываться пена во время жарки, исправить ситуацию поможет лишь одно: вам сначала нужно пожарить на сухой сковороде соль, затем высыпать ее и налить масло. Тогда пена не будет образовываться.

Благодаря соли вы уберете лишнюю влагу, а потому жарка пройдет без лишних пены и неприятных брызг.

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