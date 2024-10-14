«Стальной фронт» защищает Leopard: новые экраны для танков на передовой

Украинские танки Leopard получают новый уровень защиты благодаря разработке стальных экранов-решеток от инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. Их производит Метинвест на своих засекреченных производствах.

Экраны предназначены оградить военную технику и жизнь бойцов от ударов FPV-дронов, которые остаются большой угрозой на поле боя. Себестоимость конструкции – примерно 20 тыс. долл., но это лишь 0,3% от стоимости собственно танка Leopard, который стоит около 6 млн долл. – сообщает Liga.net. К тому же ВСУ получает эти стальные экраны бесплатно.

В отличие от российских "импровизированных" защит украинские экраны обеспечивают защиту без потери маневровости и боевой эффективности техники.

"Первоочередная задача экранов — защита техники без ограничений в функциональности, безопасности для экипажа или маневровости. Поэтому экраны и создаются таким образом, чтобы не влиять на функциональную составляющую. В противном случае их использование было бы неоправданным и лишним", — отметил операционный директор Группы. Метинвест Александр Мироненко.

Эти конструкции уже используются на советских танках Т-72, украинских Т-64 и американских M1 Abrams, а также БМП Bradly. Устанавливаются экраны на собственных ремонтных базах ВСУ, и потом, оборудованные дополнительной защитой, машины отправляются на ноль. На монтаж одного экрана у команды из 10-12 человек уходит около 12 часов.

“Ребята отмечают, что живучесть техники растет на 30-40%. Есть реальные случаи, когда технику остановили на поле боя, но благодаря нашему экрану экипаж остался живым и невредимым. Военные смогли выбраться, а машину впоследствии забрали на восстановление”, – добавляет Мироненко.

Leopard – это немецкий танк, который считается одним из лучших в мире благодаря своей маневренности, эффективности использования топлива и несложному обслуживанию.

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова активно поддерживает украинских военных с начала полномасштабной войны. В рамках этого проекта производятся бронепластины, мобильные укрытия и другие изделия для ВСУ.