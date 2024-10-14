В разных городах Украины сообщили о волне "минирований": детали с видео

В частности, речь идет о случаях в Киеве, Черниговщине, Сумщине, Житомирщине, во Львове, Запорожье, Ивано-Франковске и других городах.

В городах разных регионов Украины 14 сентября сообщили о возможном минировании государственных учреждений и учебных заведений. На местах работают взрывотехники и кинологи

Об этом сообщают государственные учреждения, полиция и СМИ.

Так, в Киевском апелляционном суде сообщили, что к ним поступило сообщение о заминировании помещения. Суд был вынужден временно прекратить работу, чтобы правоохранители провели необходимые действия. В настоящее время происходит эвакуация работников и посетителей суда.

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По информации УНИАН, поступил вызов о заминировании здания Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Туда прибыли правоохранители, начавшие проверку здания.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на полицию Сумской области, после 12:00 в Сумах в 10 различных госучреждений поступило сообщение о минировании зданий. Среди вероятно заминированных зданий: Заречный суд, управление образования и науки горсовета, сервисный центр на улице Белопольский путь и здание казначейства.

По данным "Эспрессо.Захид", во Львове поступили сообщения о заминировании учебных заведений и ряда зданий. Несколько учебных заведений проводят эвакуацию учеников.

Издание LIGA.net сообщает, что получило сообщение о минировании своего офиса в Киеве.

"РБК-Украина" со ссылкой на источники в полиции сообщает, что взрывчатку ищут в школах, горсоветах, здании Минкульта, помещении Высшего совета правосудия и других учреждениях. В частности, речь идет о случаях в Киеве, в Черниговской, Сумской, Житомирской областях, во Львове, Запорожье, Ивано-Франковске и других городах.

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Как заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, 14 октября вся страна стала свидетелем попыток дестабилизации через фейковые сообщения о заминировании государственных учреждений и органов местного самоуправления.

"Это направлено на срыв работы важных для страны структур и сеяния паники среди населения. Днепропетровский областной совет также оказался в центре событий: поступил звонок о заминировании здания", – заявил Лукашук.

Он добавил, что угроза не подтвердилась, все работники находятся в безопасности.

Заявление полиции о "заминировании" в Украине

В Нацполиции заявили, что проводят проверку на объектах, по которым поступили анонимные сообщения о заминировании.

"По регионам государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о заминировании их зданий. Проводятся проверки", – говорится в заявлении.

В полиции отметили, что уже не первый год сталкиваются с такого рода сообщениями и наработан соответствующий алгоритм реагирования на такие события.

"Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы. Призываем граждан быть внимательными и содействовать полиции в исполнении ими служебных обязанностей. По результатам проверок сообщим дополнительно", – говорится в сообщении правоохранителей.

В разных городах Украины сообщили о заминировании

К слову, ночь на 14 октября в Украине прошла без атак "Шахедами" впервые за 48 суток.

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