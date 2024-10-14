СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов по Украине

Оба задержанных были завербованы оккупантами через Телеграмм-каналы.

Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, онлайн корректировавших ракетные удары по территории Украины, в частности по Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Полтавской области.

Задержанные агенты России устанавливали скрытые видеокамеры возле интересующих их объектов. Это позволяло оккупантам в режиме реального времени наблюдать последствия ударов и корректировать новые атаки.

Основными целями были военные аэродромы, тепловые электростанции и другие энергогенерирующие предприятия. Агенты сначала находили объекты, а затем маскировали мобильные телефоны для онлайн-трансляции.

Для бесперебойной работы гаджетов в течение длительного времени к ним подключались внешние аккумуляторы. Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала подрывную деятельность агентов и задержала их «с поличным», когда они устанавливали шпионское устройство вблизи военного объекта. По данным следствия, оба фигуранта были завербованы оккупантами летом этого года, когда искали быстрые заработки на Телеграмм-каналах. Однако вместо обещанных средств из РФ задержанные получили от следователей Службы безопасности подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, СБУ "накрыла" агента РФ, готовившего покушение на украинского офицера.

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