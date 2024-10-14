У різних містах України повідомили про хвилю "мінувань": деталі з відео

Зокрема, йдеться про випадки в Києві, на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, у Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську та інших містах.

У містах різних регіонів України 14 вересня повідомили про можливі мінування державних установ і навчальних закладів. На місцях працюють вибухотехніки і кінологи

Про це повідомляють державні установи, поліція та ЗМІ.

Так, у Київському апеляційному суді повідомили, що до них надійшло повідомлення про замінування приміщення. Тож суд був змушений тимчасово припинити роботу, аби правоохоронці провели необхідні дії. Наразі відбувається евакуація працівників та відвідувачів суду.

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За інформацією УНІАН, надійшов виклик про замінування будівлі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Туди прибули правоохоронці, які розпочали перевірку будівлі.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на поліцію Сумської області, після 12:00 у Сумах до 10 різних держустанов надійшло повідомлення про мінування будівель. Серед, ймовірно, замінованих будівель: Зарічний суд, управління освіти і науки міськради, сервісний центр на вулиці Білопільський шлях і будівля казначейства.

За даними "Еспресо.Захід", у Львові надійшли повідомлення про замінування навчальних закладів і низки будівель. Кілька закладів освіти проводять евакуацію учнів.

Видання LIGA.net інформує, що отримало повідомлення про мінування свого офісу в Києві.

"РБК-Україна" із посиланням на джерела у поліції інформує, що вибухівку шукають у школах, міськрадах, будівлі Мінкульту, приміщенні Вищої ради правосуддя та інших установах. Зокрема, йдеться про випадки в Києві, на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, у Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську та інших містах.

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Як заявив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, 14 жовтня вся країна стала свідком спроб дестабілізації через фейкові повідомлення про замінування державних установ та органів місцевого самоврядування.

"Це спрямовано на зрив роботи важливих для країни структур і сіяння паніки серед населення. Дніпропетровська обласна рада також опинилася в центрі подій: надійшов дзвінок про замінування будівлі", – заявив Лукашук.

Він додав, що загроза не підтвердилися, усі працівники перебувають у безпеці.

Заява поліції про "замінування" в Україні

У Нацполіції заявили, що проводять перевірку на об’єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування.

"По регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінювання їх будівель. Проводяться перевірки", – йдеться в заяві.

У поліції зазначили, що вже не перший рік стикаються з такого роду повідомленнями, і напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події.

"Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт. На місцях працюють профільні служби. Закликаємо громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків. За результатами перевірок повідомимо додатково", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

У різних містах України повідомили про замінування

До слова, ніч проти 14 жовтня в Україні минула без атак "Шахедами" вперше за 48 діб.

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