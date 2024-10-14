Немецкая разведка предупреждает: Россия может атаковать НАТО до 2030 года

Россия стремится расширить свое влияние, что делает ее военную угрозу еще более актуальной.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль отметил, что Россия является непосредственной военной угрозой. Он подчеркнул, что к 2030 году российские силы могут совершить нападение на страны НАТО.

Об этом сообщает ntv.

"Российские Вооруженные Силы должны быть способны совершить атаку на НАТО не позднее конца этого десятилетия", — заявил он.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль подчеркнул, что Кремль воспринимает Германию как врага, ведь она является "вторым величайшим сторонником" Украины и имеет "прямую конфронтацию" с Россией. Он также отметил, что Владимир Путин озабочен не только ситуацией в Украине, но и созданием нового мирового порядка. Кроме того, Каль обратил внимание на активность российских спецслужб, действующих без ограничений.

Напомним, Йенс Столтенберг был генеральным секретарем НАТО на протяжении последних десяти лет. Он передал свои полномочия экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте 1 октября 2024 года.

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