Почему домашний майонез не загустел во время сбивания: как исправить ситуацию

Пожалуй, нет более универсального соуса, чем майонез. Конечно, вкуснее и полезнее блюдо, которое готовится своими руками. Однако часто домашний майонез не густеет. Как исправить эту ситуацию?
Как готовить домашний майонез: особенности
Главным преимуществом домашнего майонеза является то, что соус не вредит фигуре и здоровью так, как магазинный аналог. Однако, чтобы не испортить само блюдо, важно соблюдать определенные правила во время его приготовления:
- от свежести продуктов зависит вкус и консистенция смеси;
- все ингредиенты должны быть комнатной температуры;
- для домашнего майонеза лучше всего подходит именно оливковое масло, а чтобы оно не горчило, смешать его с подсолнечным;
- более полезными будут перепелиные яйца, а не куриные;
- если смесь слишком густая – разбавьте ее водой;
- добавляете молоко – оно должно быть холодным, потому что теплое не собьется;
- для более интересного вкуса добавьте специи: зира, кориандр, паприка, перец, прованские травы;
- не берите готовую горчицу, а лучше воспользуйтесь натуральным горчичным порошком.
Также следует отметить, что для густоты майонез нужно сбивать долго. И вилка для этого не годится. Подойдет только миксер или блендер. Домашний майонез можно хранить в холодильнике не больше 96 часов. А еще не сравнивайте его с магазинным, у которого идеально белый цвет. Домашний должен быть немного желтоватым.
майонез в домашних условиях: секреты приготовления.
Идеальный домашний майонез должен быть средней густоты, то есть сползать с ложки, а не выливаться. И, чтобы добиться такой консистенции, важно соблюдать определенные действия:
- Тщательно отделите яичные желтки от белков, последние в майонезе излишни.
- Масло сначала вливают по капле, а уже потом тоненькой струйкой. Миксер должен быть включен.
- Перемешивать майонез нужно долго и тщательно.
Бывает такое, что вы придерживались точных пропорций, все сделали правильно, но майонез все равно получился редким. Как исправить ситуацию:
- поставьте в холодильник — при холодных температурах масса загустеет сама;
- добавьте еще немного лимонного сока — но не переборщите, чтобы майонез не получился горьким;
- введите крахмал – заваренный порошок добавляют к соусу.
В чем польза домашнего майонеза
Домашний майонез, приготовленный из свежих продуктов, полезен для организма. Природный продукт, лишенный магазинных консервантов, несет только пользу нашему здоровью:
- в растительном масле нет плохого холестерина, а только триглицериды, необходимые для правильной работы печени, выводят токсины и нормализуют обмен веществ;
- в яичных желтках содержится витамин А, который нужен для здоровья ногтей, волос и молодости кожи;
- Также домашний майонез содержит калий, жирные кислоты, фосфор, витамины Е и В.
Возраст кулинарного шедевра – более 250 лет. В оригинале он состоит только из яичных желтков, горчицы, лимонного сока, растительного масла, уксуса и приправ.
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