Знайдені мільйони можуть повернути очільниці МСЕК: що сталось

Ім’я колишньої керівниці МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи, в помешканні якої нещодавно правоохоронці знайшли мільйони доларів, знов на слуху.

Як повідомив Офіс генпрокурора України, це сталось через поширення в інформпросторі інформації про отримання 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури груп інвалідності.

За даними відомства, генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

В той же час сотні українців в соцмережах задались питанням про те, як складається доля знайдених та вилучених в помешканні Тетяни Крупи мільйонів. Нагадаємо, за даними джерел ТСН.ua їх в квартирі родини Крупи було настільки багато, що правоохоронці знаходили гроші навіть у вбиральні – там, де були вільні місця.

"Знайдені та вилучені під час обшуків кошти є речовим доказом, які зберігаються відповідним чином у визначених законом місцях. Їх долю буде вирішувати суд, але тут є нюанси. Якщо в суді буде доведено незаконне походження коштів або якоїсь частини, то вони, відповідно, будуть конфісковані за рішенням суду та перераховані до державного бюджету. Під час дії воєнного стану не виключається, що можуть бути перераховані на потреби ЗСУ. Але, якщо в суді буде доведено законність їх походження та суду будуть надані відповідні документальні докази, то кошти або відповідна частина скоріш за все будуть повернуті власниці", - роз’яснили ТСН.ua джерела у правоохоронних органах.

Адвокатка Анжеліка Моісєєва, яка представляє в суді інтереси Тетяни Крупи, на наше питання про те, чи буде клопотання про повернення коштів або їх частини, відповіла так: "Весь судовий процес і досудове розслідування побудовані на змагальності сторін. Тобто кожна зі сторін доводить свою позицію. Суд дивиться на те, чия позиція вірніша, в кого є докази, які підтверджують законність походження коштів. Це має бути у стороні захисту. У сторони обвинувачення мають бути докази, які підтверджують незаконність походження грошових коштів. У кого доводи будуть більш вагомими, у кого позиція буде більш підтверджена доказами, на ту сторону суд і стає. Це абсолютно чесно та зрозуміло".

До цього адвокатка додала, що на думку сторони захисту підозра Тетяні Крупі є необгрунтованою.

Ще одна адвокатка Тетяни Крупи, Роксолана Лукінчук, повідомила, що сьогодні, 17 жовтня, планувалось засідання апеляційної інстанції. Захист Крупи оскаржує рішення Печерського суду про арешт. Але засідання було перенесено.

Як з’ясував ТСН.ua, днями за розслідування цієї резонансної справи взялось НАБУ

В той же час користувачі соцмереж підрахували, скільки дронів можно було б закупити на вилучені у родини Крупи кошти. За приблизними підрахунками – близько 4 тисяч потужних дронів, які, відповідно, могли б знищити близько 4 тисяч окупантів.

Обшуки у чиновників у Хмельницькому

У Хмельницькій області ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина, керівника облуправління Пенсійного фонду, як стверджують правоохоронці, на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Під час обшуків в помешканні цієї родини знайшли лише готівкою майже 6 млн дол. у різних валютах.

Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку: в шафах, шухлядах, нішах. За даними ДБР, під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів через вікно.

Печерський районний суд Києва відправив Тетяну Крупу під варту.

Хабарники в МСЕК із мільйонами доларів! Найгучніші корупційні скандали останніх днів!

Раніше повідомлялось про те, що чоловік керівниці МСЕК прокоментував мільйони.

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