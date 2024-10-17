Найденные миллионы могут вернуть главе МСЭК: что произошло

Имя бывшей руководительницы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы, в жилье которой недавно правоохранители нашли миллионы долларов, снова на слуху.

Как сообщил Офис генпрокурора Украины, это произошло из-за распространения в информпространстве информации о получении 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры групп инвалидности.

По данным ведомства, генпрокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.

В то же время сотни украинцев в соцсетях задались вопросом о том, как складывается судьба найденных и изъятых в доме Татьяны Крупы миллионов. Напомним, по данным источников ТСН.ua, их в квартире семьи Крупы было настолько много, что правоохранители находили деньги даже в туалете – там, где были свободные места.

"Найденные и изъятые во время обысков средства являются вещественным доказательством, хранящимся соответствующим образом в определенных законом местах. Их судьбу будет решать суд, но есть нюансы. Если в суде будет доказано незаконное происхождение средств или какой-то части, то они, соответственно, будут конфискованны по решению суда и перечислены в государственный бюджет. Во время действия военного положения не исключается, что могут быть перечислены на нужды ВСУ. Но если в суде будет доказана законность их происхождения и суду будут предоставлены соответствующие документальные доказательства, тосредства или их часть скорее всего будут возвращены владелице", — разъяснили ТСН.ua источники в правоохранительных органах.

Адвокат Анжелика Моисеева, представляющая в суде интересы Татьяны Крупы, на наш вопрос о том, будет ли ходатайство о возврате средств или их части, ответила так: "Весь судебный процесс и досудебное расследование построены на соревновательности сторон. То есть каждая из сторон доказывает свою позицию. Суд смотрит на то, чья позиция вернее, у кого есть доказательства, подтверждающие законность происхождения средств. Это должно быть у стороны защиты. У стороны обвинения должны быть доказательства, подтверждающие незаконность происхождения денег. У кого доводы будут более весомыми, у кого позиция будет более подтверждена доказательствами, на ту сторону суд и становится.Это абсолютно честно и понятно".

К этому адвокат добавила, что по мнению стороны защиты подозрение Татьяне Крупе необоснованно.

Еще одна адвокат Татьяны Крупы, Роксолана Лукинчук, сообщила, что сегодня, 17 октября, планировалось заседание апелляционной инстанции. Защита Крупы оспаривает решение Печерского суда об аресте. Но заседание было перенесено.

Как выяснил ТСН.ua, на днях за расследование этого резонансного дела взялось НАБУ.

В то же время пользователи соцсетей подсчитали, сколько дронов можно было бы закупить на изъятые у семьи Крупы средства. По приблизительным подсчетам – около 4 тысяч мощных дронов, которые, соответственно, могли бы уничтожить около 4 тысяч окупантов.

Обыски у чиновников в Хмельницком

В Хмельницкой области ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына, руководителя облуправления Пенсионного фонда, как утверждают правоохранители, на незаконном обогащении на миллионы долларов. Во время обысков в доме этой семьи нашли лишь наличными почти 6 млн дол. в разных валютах.

Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке: в шкафах, ящиках, нишах. По данным ГБР, во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с 500 тысячами долларов через окно.



Печерский районный суд Киева отправил Татьяну Крупу под стражу.

Взяточники в МСЭК с миллионами долларов! Самые громкие коррупционные скандалы последних дней!

Ранее сообщалось о том, что муж руководительницы МСЭК прокомментировал миллионы.

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