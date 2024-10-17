Росія накопичує ракети на аеродромах: коли можлива нова атака

Росіяни, ймовірно, готуються до нового масованого удару. Таку гучну заяву зробили у Центрі протидії дезінформації. А все через те, що ворог знову накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації.

Про що ще попередили експерти і коли слід бути максимально обачними – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Росія готується до удару

Російська Федерація накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Це може свідчити про підготовку до обстрілів України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram.

"На жаль, Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети. Також здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами. Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів".

Такі повідомлення звучать доволі моторошно, зважаючи на нещодавню заяву генерала-лейтенанта у відставці, ексзаступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка. В ефірі "КИЇВ24" він розповів, що Армія Російської Федерації спроможна завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників Shahed та сотнею ракет одночасно.

За словами Романенка, на жаль, у росіян є можливість сформувати й забезпечити масований удар по Україні.

Романенко пояснює, що масований удар — це до 100 “Шахедів” та ракет. Росіяни здатні одночасно випустити таку велику кількість повітряних цілей. І слід до цього готуватися.

Коли можлива масована атака

Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, зазначив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду. Про це він сказав на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві.

Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети. Раніше військовий експерт Олег Жданов також попереджав про масований обстріл України. Після нічного удару "Шахедами" по багатьох регіонах і ранкової атаки "Кинджалами" по Києву та аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області, який відбувся 7 жовтня, путінська армія може здійснити масований обстріл, для якого накопичила вже чимало ракет після тривалої паузи. Про таку ймовірність у коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Експерт підкреслив, що у цю дату був день народження нелегітимного Путіна, тому росіяни намагалися завдати максимальної шкоди. Ба більше, експерт говорить, що ця атака могла бути передвісником масованого удару.

Сирени чути частіше

Примітно, що сирени стало чути частіше. Кількість та тривалість тривог зростають. Тривоги можуть оголошуватися звечора і тривати з перервами до самого ранку. Як повідомляють texty.org.ua, однієї з причин подібного зростання є нарощення Росією кількості своїх ударних засобів, у першу чергу “шахедів”. Уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в ряді областей оголошується ще ввечері, з початком зальоту “шахедів” на територію України, і потім шириться і з певними перервами може тривати до самого ранку включно. Для прикладу – якщо у Київській області у 2023 році в середньому було 9 годин тривоги на тиждень, то у цьому році тижневий час тривог зріс до 15 годин. Дещо осторонь цих тенденцій був Київ, де тривоги оголошували переважно лише з підльотом російських дронів до міської території. Ще донедавна час оголошених тривог у місті відповідав минулорічному – всього 8 годин. Але у вересні вже і в українській столиці ця тенденція почала змінюватися – тижневий час тривог зріс до 12 годин. Свій внесок у збільшення загальної кількості та часу тривог внесла й активізація поряд з прикордонними областями тактичної авіації, що активно закидує українську територію КАБами. Насамперед, звісно, йдеться про Сумську область. Вочевидь, росіяни продовжують і далі робити ставку на посилення терору мирного населення, та намагаються такими кроками зломити його опір.

Чого намагається досягти Росія атаками "Шахедами"

Нагадаю, що вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну “шахедами”. Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕБ. Втім, вночі проти 14 жовтня вперше за останні 48 діб ніч минула без "Шахедів" в Україні. Стратегічна авіація Росії також залишалася неактивною. Окрім того, днями російські МіГ-31К перекинули до Білорусі. Перебазування носіїв аеробалістичних ракет "Кинджал" до РБ може свідчити як про бажання росіян зберегти ці літаки від ударів українських дронів, так і про намагання влаштувати провокації та тримати в напрузі українські Повітряні сили. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі журналістці TSN.ua Аліні Туришин виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло. Він нагадав, що в серпні цього року Сили оборони України кілька разів уразили важливий для росіян аеродром Саваслейка, який знаходиться за 650 км від українського кордону і тоді, за різними джерелами, зокрема ГУР один МІГ-31К був знищений, а 5 цих літаків було пошкоджено.

Водночас експерт висловив сумнів, що російські МІГ-31К будуть застосовуватися для ударів по Україні з території Білорусі.

Примітно, що основне завдання щоденних російських атак "Шахедами" – "засушити" українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО.

Військовий експерт вважає, що російська армія вже готова до масованої атаки по Україні, і вона може статися будь-якої миті. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час.

Він зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 "Шахедів" на добу. Зараз, за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як в РФ закінчаться запаси на складах, там, ймовірно, працюватимуть "з коліс".

Чи готова українська ППО до випробування "Шахедами"

Роман Світан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати "Шахеди", не використовуючи велику кількість ракет.

Він вважає, що надалі українській армії варто "здешевити" протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак.

Раніше йшлося про те, що з настанням опалювального сезону Росія може відновити масовані удари по критичній інфраструктурі. Україна готується до обстрілів енергетики.

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