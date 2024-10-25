В Украине резко подешевел овощ борщевого набора: какая цена сейчас

На этой неделе в Украине подешевела белокочанная капуста. Производители связывают это с избытком продукции на рынке.

Об этом пишет EastFruit.

На рынке сейчас большое количество капусты среднепоздних сортов, пригодное для закладки на длительное хранение.

Белокочанную капусту продают по цене от 15 до 23 грн/кг. В среднем это на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели. Широкий ценовой диапазон объясняют разным качеством овощей.

"В большинстве хозяйств все еще продолжаются активные уборочные работы, в результате чего предложение на рынке растет. В то же время спрос на эту продукцию остается крайне низким. Оптовые компании и розничные сети готовы осуществлять закупки исключительно мелким оптом, ссылаясь на ограниченный срок реализации, поскольку большинство фермеров предлагают к продаже капусту невысокого качества", — говорят аналитики.

Участники рынка не исключают, что цены будут падать. Многие хозяйства благодаря улучшению погоды активно убирают урожай. Благодаря этому постепенное возрастание поставок капусты на рынок будет заставлять аграриев уступать цене, если ситуация с темпами сбыта не изменится.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в ноябре подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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